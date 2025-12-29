Detenida por agredir a su madre en Lleida

La Guardia Urbana detuvo ayer de madrugada a una mujer de 31 años acusada de agredir a su madre en Cappont. La víctima, de 68 años, llamó hacia las 00.35 horas para alertar de que su hija la había pegado y se había marchado de casa, a la avenida de Les Garrigues. Una patrulla localizó a la presunta agresora cerca del domicilio y la arrestó por un delito de violencia en el ámbito familiar.

Tres minutos después de esta actuación, la Urbana detuvo a un hombre, de 43 años, acusado de presuntas coacciones y amenazas a su pareja en la calle Lluís Companys