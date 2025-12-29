Gran afluencia pero pocas ventas en el Eix Comercial

El Eix y las principales superficies comerciales de Lleida ciudad volvieron a llenarse ayer en el último festivo de apertura comercial de diciembre. La proximidad de Fin de Año se hizo notar y por la mañana el Eix Comercial ya estaba bastante concurrido pese a estar solo abierto el 40 % de los establecimientos. Asimismo, la jornada fue bastante “floja” en cuanto a las ventas. Montse Eritja, presidenta de la Associació de Comerciants de l'Eix, valoró la jornada como normal, “hemos visto pocas bolsas, había muchas personas paseando y pocos compradores, pese a haber un buen ambiente”, dijo. La jornada de ayer contó con que en el Eix se celebraron también cantantas que animaron el día y el paseo de los clientes. “La gente piensa más en la fiesta de Fin de Año que en las compras”, comentó Eritja confiando en que el comercio se anime a partir del próximo viernes, día 2 de enero, con las compras de cara a la fiesta de Reyes.

Según informaron fuentes del sector, los comerciantes han constatado una gran campaña navideña con el puente de la Purísima tras un “flojo” otoño de ventas. Los festivos de apertura comercial de enero serán el 4 y el 11. Fuera del Eix ayer también abrieron algunas áreas comerciales de la ciudad, así como grandes superficies. En cuanto a zonas como la zona Alta, Pardinyes o barrios, el comercio no abrió.