La tendencia de iniciar rebajas en plena campaña navideña se afianza

La tendencia de los últimos años de comenzar las rebajas de invierno en plena campaña navideña se está consolidando en la ciudad de Lleida. En el Eix Comercial y en grandes superficies de la ciudad ya se publicitan desde el pasado domingo, que fue día de apertura comercial autorizada, como ‘gancho’ para atraer clientes que aún no efectuado sus compras de cara a Fin de Año o los regalos de Reyes.

Los escaparates de al menos una docena de tiendas exhibían carteles anunciando descuentos de entre el 50% y el 70%, mientras que otros optan por promociones especiales por Navidad o bien en algunos artículos. Asimismo, habitualmente determinadas cadenas de ropa se unen a las rebajas en los primeros días de enero.

De todos modos, aunque desde la liberalización del sector comercial en 2012 ya no se establecen por ley unos periodos fijos para las rebajas, el grueso de comerciantes aún espera a la fecha tradicional para iniciarlas: el 7 de enero. De hecho, esta fecha todavía está presente en el imaginario colectivo y muchos ciudadanos esperan a ese día para ir de rebajas.

Sea como sea, los comerciantes afrontan una ‘maratón’ de tiendas abiertas durante esta campaña, que concentra un volumen importante de las ventas del año. Los próximos festivos de apertura autorizada son los domingos 4 y 11 de enero. Por el momento, los días anteriores a Navidad han sido los de mayores ventas, que se esperan también a medida que se acerque Reyes.