Cortes de calles al tráfico esta tarde en Lleida con motivo de la carrera Sant Silvestre

Cuatro vías principales se cortarán este miércoles con motivo de la Carrera Sant Silvestre Lleida, que tiene lugar el último día del año. La 30ª edición de esta prueba atlética, de un recorrido de 5 kilómetros, transcurre por las calles de la ciudad y recupera el itinerario por la rambla de Ferran después de que el año pasado se modificara por las obras.

La carrera empezará a las 17 h, con salida y llegada a la avenida de Balmes. Pasará por la plaza de Ricard Viñes, la avenida Prat de la Riba, la calle Baró de Maials, la avenida Tortosa, la avenida del Segre, la calle Príncep de Viana, la plaza Berenguer IV, la rambla de Ferran, la avenida Francesc Macià, la plaza Agelet i Garriga, la avenida Blondel, la avenida Catalunya y la rambla de Aragón, hasta llegar al punto de partida.

Principales desvíos de tráfico



Está previsto desviar el tramo de Rambla de Aragón y la avenida de Balmes (entre la plaza de Ricard Viñes y calle de Lluís Companys), en torno a las 13 horas para facilitar el montaje de salida de la carrera. Por motivos de seguridad de los corredores y del público que asiste a la llegada, este desvío se mantendrá hasta el final de la carrera (aprox. las 19 horas), afectando a la circulación en los dos sentidos.

También está previsto que el corredores realicen los últimos metros de la carrera (la avenida Catalunya y la plaza de Cervantes) protegidos con vallas de separación. En el resto del circuito se cortará la circulación de vehículos al paso de los corredores. Estos cortes de circulación serán breves y poco relevantes en la parte inicial de la carrera y más largos en la parte final de la misma.

Subdivisión de calzadas

Calle Príncep de Viana - Estación: se dividirá la calzada con conos desde la avenida del Segre hasta el acceso al puente Príncipe de Viana, y hasta el inicio de la rambla de Ferran, pasando por delante de la pl. Berenguer IV. Se permitirá el acceso al puente a los vehículos procedentes de la rambla de Ferran.

Avenida Catalunya - Rambla de Aragón: se habilitará un carril exclusivo para los corredores, delimitado con conos, desde la salida de la Avda. Blondel hasta la línea de meta. Se mantendrá la circulación de vehículos en sentido descendente.

Recomendaciones

Se recomienda evitar circular con el vehículo por el circuito de carrera entre las 16 y las 19 horas. En esta franja horaria. También que se evite cruzar el río por los puentes de Pardinyes i Príncep de Viana. Como alternativa, se pueden utilizar el Puente Viejo, el Puente de la Universidad o el Puente Nuevo (de los Institutos), que no se verán afectados por el paso de los corredores.

Les líneas de autobús que circulan por la rambla de Ferran, la Avda. de Madrid, la pl. Espanya, la Avda. de Catalunya, la rambla de Aragón y la Avda. de Balmes sufrirán afectaciones puntuales en sus rutas y paradas habituales.