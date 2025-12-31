Detenido por un robo con fuerza y estafas bancarias en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el lunes pasado en Lleida a un hombre de 41 años acusado de un robo con fuerza en interior de vehículo y por estafas bancarias.

La detención es el resultado de una investigación iniciada el pasado día 10 de diciembre después de tener conocimiento de un robo con fuerza en interior de vehículo. Alrededor de las 14.30 horas, forzaron el cristal de la puerta del acompañante de un turismo y sustrajeron una chaqueta, unas gafas de sol y una cartera con documentación y tarjetas de crédito, con las que se hicieron dos operaciones en un establecimiento de restauración de la calle Templers y en un supermercado de la calle Lluís Companys.

Les gestiones de los agentes de la Unidad de Investigación de Lleida permitieron identificar al presunto autor del robo inicial y las compras fraudulentas. Además durante la investigación también se pudo relacionar el hombre con la presunta utilización de una de las tarjetas sustraídas en tres establecimientos comerciales de la calle Doctora Castells.

Todo apunta que iba acompañado de otro hombre, conocido por detenciones anteriores, que también habría participado en los hechos.

Este lunes, alrededor de las 19.25 horas, una patrulla localizó y detuvo en la calle del Veguer Carcasona al presunto autor de los hechos.

La investigación continúa abierta con el fin de detener el segundo implicado en los hechos. El detenido, con antecedentes, pasará hoy a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.