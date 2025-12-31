Habrá sanciones de 80 euros por no llevar la baliza V-16 en el vehículo

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

La baliza V-16 será obligatoria a partir de mañana 1 de enero para señalizar averías y accidentes en carretera. No llevarla en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, que es la misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) insistió ayer en que “no hay vocación de multar” con la obligatoriedad de que los conductores la lleven.

“No hay ninguna vocación de multar. Sustituimos los triángulos por este dispositivo que lo que hace es aportar seguridad. Esa V-16 luminosa y conectada va a mejorar nuestra seguridad”, aseguró la subdirectora de la DGT, Ana Blanco, en entrevistas a diferentes radios. La número 2 de Pere Navarro destacó que “todavía hay margen” para que los conductores adquieran la baliza V-16 obligatoria. “Tenemos días para dotarnos de este dispositivo de seguridad”, precisó. Desde la DGT recuerdan que este dispositivo, que sustituirá a los triángulos de emergencia, tiene como objetivo reducir la siniestralidad, evitando que los ocupantes del vehículo accidentado deban abandonarlo para colocarlo y avisando al resto de conductores de la zona de que hay un vehículo averiado.

Por su parte, el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, explicó que la baliza “no está conectada con el 112”, por lo que seguirá siendo necesario llamar para activar a los servicios de emergencias. Lo dijo en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que señaló que la baliza sí está conectada a la nube 3.0 de la Dirección General de Tráfico (DGT) y que podrán recibir información de los vehículos averiados, aunque esta información ya la reciben en la actualidad por parte del 112: “Será probablemente redundante en algunas ocasiones”. Lamiel recomendó a los usuarios que, aunque ya no será necesario colocar el triángulo, no se confíen, abandonen el vehículo “por el lado seguro”, se protejan tras la mediana o las protecciones de hormigón y llamen al 112. Además, dijo que, en el caso de Catalunya, los 12 atropellos de viandantes se debieron “mayoritariamente” a que estaban cruzando o circulando por la vía, pero no colocando un triángulo tras una avería.

Deben llevar la baliza V-16 los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. En el caso de las motocicletas, se recomienda su utilización por razones de seguridad aunque no existe obligación.