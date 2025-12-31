La incidencia de la gripe cae un 37% en Lleida pero sigue a nivel muy alto

La incidencia de la gripe comienza a bajar en Lleida, aunque se mantiene todavía a un nivel muy alto, por tercera semana consecutiva. Según los últimos datos del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Catalunya (Sivic), la semana del 22 al 28 de este mes se registró una tasa de 358 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 563 de la semana anterior. Asimismo, en el Alt Pirineu i Aran, ha descendido de 526 a 314. No obstante, en ambos casos se sitúa por encima de la media de Catalunya, que es de 236, dos semanas después de haber alcanzado el pico de contagios con una tasa de 759, a las puertas de las fiestas navideñas.

En toda la demarcación los diagnósticos de gripe en la Atención Primaria disminuyeron de 2.565 a 1.616, un 37%. Por regiones sanitarias, en el llano se ha reducido en un 36,3% al pasar de 2.179 a 1.386, después de seis semanas de incrementos. La mayoría de casos son de persona menores de sesenta años (1.142) y el colectivo más afectado es de la horquilla entre 15 y 44, con 517 casos. Según el Sivic hay 5 personas hospitalizadas. Además, indica que el 41,51% de la población está vacunada, aunque el porcentaje es mucho más elevado entre las personas mayores y alcanza un 73,11% en las de ochenta o más años.

En las comarcas de montaña, los diagnósticos de gripe han caído un 40,4%, en concreto de 386 a 230, y las más afectadas también son las personas menores de sesenta años (179, de los cuales 71 tienen entre 15 y 44). Está inmunizada un 41,09% de la población del Pirineo, el 71,34% en el caso de los mayores de ochenta.

En el conjunto de Catalunya, en la última semana se diagnosticaron 13.692 casos de gripe, frente a los 30.362 de la semana anterior, un 54,4%. En el pico de la epidemia, se registraron 33.078 diagnósticos, cifra muy superior a la de años anteriores y que además llegó antes. Este año el virus de la gripe ha mutado y la vacuna no está siendo tan efectiva.

Un tercio más de casos de bronquiolitis en una semana

La broquiolitis, al contrario que la gripe, va en aumento en Lleida. Según datos del Sivic, en el llano de Lleida la semana pasada se diagnosticaron 50 casos, frente a los 37 de la anterior, lo que supone un incremento del 35,1%. La mayoría de casos corresponden a bebés y niños de hasta cuatro años. En las comarcas de montaña, sin embargo, los diagnósticos han bajado de 13 a 9.

El porcentaje de vacunación es del 94,89% en Ponent y del 91,48% en el Alt Pirineu i Aran.