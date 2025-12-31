Larrosa pierde la cuestión de confianza

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrossa, no ha superado la cuestión de confianza a la que ha sido sometido este miércoles en el pleno extraordinario después de que ningún grupo diera apoyo a su proyecto de presupuestos para 2026. Larrosa sólo ha recibido el apoyo de los 9 concejales de los su grupo (PSC), mientras que toda la oposición ha votado en contra.

La oposición asegura que desde el PSC no han intentado negociar para que la cuestión de confianza no prospere y ha insistido en que las cuentas no suponen una mejora para la ciudad.

Después de la reprobación de hoy, la oposición tiene un mes para negociar y presentar una moción de censura para desbancar a Fèlix Larrosa. Si no lo consiguen, las cuentas quedarán aprobadas.

La teniente de alcalde Cristina Morón ha asegurado en el pleno extraordinario de este miércoles que no habrá moción de censura porque en la ciudad "no hay alternativa de gobierno y eso es un elemento clave". De hecho, para articular una alternativa haría falta que el nuevo candidato contara con la mayoría del pleno, 14 concejales, y eso sólo podría pasar con la suma, improbable, de las formaciones de PP, ERC y Junts, que cuentan con 5 concejales, cada una.

Según Morón, los presupuestos para el 2026 de Lleida "son los más ambiciosos de la historia del Ayuntamiento", y ha añadido que los 269 millones de euros que contemplan, un 16% más que las cuentas de este año, "irán a mejorar las condiciones de vida de los leridanos".

La portavoz del Comú de Lleida, Laura Bergés, ha criticado las cuentas públicas y, en especial, la falta de voluntad del PSC para intentar llegar a un acuerdo presupuestario a pesar de gobernar en minoría. "Ustedes no tienen mayoría y por lo tanto la alternativa es el grueso de su proyecto con cosas de los otros, pero ustedes han planteado 'o el tu o yo', es irresponsable", ha expresado.

La portavoz de Vox, Glòria Rico, ha dicho que su voto contrario se debe al modelo de ciudad que presenta Larrosa que, según ha dicho, representa el "socialismo casposo". Así, ha reprochado que los presupuestos no "refuercen la seguridad, el impulso de la economía social y que no prioricen los vecinos ante la ideología."

Por su parte, la portavoz de Junts, Violant Cervera, ha considerado que Larrosa ha utilizado la cuestión de confianza para aprobar las cuentas de manera unilateral sin debatirlas con el resto de formaciones y ha lamentado esta situación, después del apoyo que Junts ha dado a las cuentas en los últimos dos años. Asimismo, Cervera ha alertado a Larrosa de que la aprobación automática de las cuentas es sólo un "apunte contable" y que a partir de ahora tendrá que negociar el contenido de las cuentas "día a día" con el resto de formaciones.

Desde de ERC, su portavoz, Jordina Freixanet, también ha reprochado a Larrosa que no haya querido negociar las cuentas. "¿Vuelve a llevar el presupuesto sin moverse ni un milímetro, cuál es la conclusión? Que este es el escenario que busca desde el primer día", ha dicho Freixanet, que haya añadido que la moción de confianza no va de presupuestos, sino de "modelo de ciudad y también de valores".

A su vez, el portavoz del PP y jefe de la oposición, Xavi Palau, ha afirmado que la cuestión de confianza vuelve a poner encima de la mesa que, a pesar de gobernar, el equipo municipal lo hace en minoría y no tiene "bastantes concejales para gestionar la ciudad". El jefe de la oposición ha argumentado su 'no' a la moción por su desacuerdo con el planteamiento de habilitar un albergue al antiguo hotel de Adif, al incumplimiento de varias mociones aprobadas en llenos y al hecho de que no se haya avanzado en el proyecto de una futura residencia en Pardinyes, entre otros motivos.

Después de la votación, el alcalde Larrosa ha pedido a los concejales hacer una "reflexión colectiva" durante el próximo mes. "Y sobre las reflexiones que hayan hecho y las que haya hecho yo, en febrero anunciaré qué decisiones he tomado a efectos de resurgir y de reprogramar, replantear y mejorar la acción de gobierno", ha indicado.