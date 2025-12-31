Usuarios piden bajar el precio de los nuevos abonos Avant

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Plataforma de Usuarios de Avant de Catalunya pide revisar a la baja los precios de los nuevos abonos Avant, el Pase Vía y el Abono 10-30, para revertir los “incrementos encubiertos” que aseguran que Renfe esconde en ellos. Los nuevos títulos, que se activarán mañana, sustituirán a las distintas Tarjetas Plus vigentes hasta el momento, que se podrán utilizar hasta el próximo 31 de enero.

En el caso de los abonos de diez viajes, los usuarios denuncian subidas mayores al 20% en todos los casos. Entre Lleida y Barcelona, cada trayecto pasará de costar 6,4 euros (con la Tarjeta Plus 10) a 7,8 euros (con el nuevo Abono 10-30). Entre Lleida y Tarragona, subirán de 3,1 a 3,8 euros.

El resto de Tarjetas Plus (10-45 y 30/50) desaparecerán y se reconvertirán en el nuevo Pase Vía, que establece una subscripción trimestral con descuentos mínimos del 45% que se incrementan a medida que el usuario realiza más viajes. La Plataforma denuncia que “continúa penalizando las anulaciones con menos de 60 minutos de antelación” y explica que “pese a que elimina la pérdida de billetes no utilizados dentro del periodo de validez, una mejora respecto a los abonos anteriores, no se ha avanzado en la flexibilización reclamada por los usuarios, manteniendo dificultades estructurales para los viajeros frecuentes”.

Asimismo, los usuarios lamentan que Renfe no ha publicado los precios concretos del Pase Vía, lo que “impide saber cómo se calculan ni qué escala de descuentos se aplica, que es interna y modificable”. Calculan que, con el nuevo título, el precio medio por billete es superior al del antiguo 30/50 si se llevan a cabo menos de 61 viajes en tres meses. “Los usuarios que viajan hasta cuatro veces por semana pagarán más, solo los viajeros diarios se benfician económicamente, pese a que la mejora es poco relevante”, aseguran.

