NOGUEROLA
Vandalizan de nuevo el pesebre de Pare Sanahuja
También ha sido arrancada la cara del Tió que los vecinos pusieron en la cepa de uno de los grandes árboles talados a finales de 2023.
La asociación de vecinos del barrio de Noguerola denuncia que las piezas del pesebre y el Tió con los que adornaron la plaza del Pare Sanahuja han sido vandalizados por segunda vez estas Navidades. En esta ocasión, alguien ha arrancado la manta del Tió y roto las piezas de madera. También ha sido arrancada la cara del Tió que los vecinos pusieron en la cepa de uno de los grandes árboles talados a finales de 2023.