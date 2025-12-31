Vandalizan de nuevo el pesebre de Pare Sanahuja

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La asociación de vecinos del barrio de Noguerola denuncia que las piezas del pesebre y el Tió con los que adornaron la plaza del Pare Sanahuja han sido vandalizados por segunda vez estas Navidades. En esta ocasión, alguien ha arrancado la manta del Tió y roto las piezas de madera. También ha sido arrancada la cara del Tió que los vecinos pusieron en la cepa de uno de los grandes árboles talados a finales de 2023.