Vandalizan de nuevo el pesebre de Pare Sanahuja

También ha sido arrancada la cara del Tió que los vecinos pusieron en la cepa de uno de los grandes árboles talados a finales de 2023.

En la cepa del árbol talado solo quedan las cejas del Tió. - AAVV NOGUEROLA

La asociación de vecinos del barrio de Noguerola denuncia que las piezas del pesebre y el Tió con los que adornaron la plaza del Pare Sanahuja han sido vandalizados por segunda vez estas Navidades. En esta ocasión, alguien ha arrancado la manta del Tió y roto las piezas de madera. También ha sido arrancada la cara del Tió que los vecinos pusieron en la cepa de uno de los grandes árboles talados a finales de 2023.

Peces del pessebre trencades a la plaça. - AV NOGUEROLA

