Ultiman la remodelación de dos calles de Lleida: Hostal de La Bordeta y Flix

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La remodelación de la calle Hostal de La Bordeta y la avenida Flix de Lleida, que comenzó hace semanas, está encarando su recta final. El objetivo es mejorar la accesibilidad, los itinerarios para peatones y bicicletas y la seguridad viaria. Los trabajos consisten en la ampliación de las aceras y la instalación de nuevo mobiliario, árboles, red de agua y alumbrado. Asimismo, se instalaran semáforos en el cruce de la avenida Les Garrigues con las calles Palauet y Juneda y también se mejora el cruce de está última vía con Ignasi Bastús.

Con motivo de estas obras, desde el pasado septiembre se modificó la línea de autobuses L-7 y se anularon provisionalmente tres paradas. Los vehículos se desvían por la avenida de la Canadiense y la calle Campament y pasan por Miquel Batllori hasta enlazar con su recorrido habitual a la altura de la plaza Sant Jordi.