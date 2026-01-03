Hallan muerto a un hombre de 44 años en una casa de Balàfia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre de 44 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida el jueves por la noche en una casa de la calle Verge del Pilar, en Balàfia. Las primeras pesquisas apuntan a que se trataría de una muerte accidental, ya que no se hallaron signos externos de criminalidad.

El hallazgo se produjo alrededor de las 21.00 horas del jueves después de que vecinos alertaron que había una fuga de agua en una vivienda y nadie contestara. Al lugar acudieron patrullas de la Guardia Urbana y dotaciones de los Bomberos de la Generalitat para poder acceder al interior. Dentro de la casa hallaron el cuerpo de un hombre sin vida, además de sangre y el grifo de la bañera abierto. Los Mossos se hicieron cargo del caso. Al lugar acudieron agentes de Investigación y de la Policía Científica que hicieron una inspección ocular, donde no observaron signos externos de criminalidad. El cadáver fue trasladado al Institut de Medicina Legal para practicarle la autopsia y determinar las causas del deceso. Al parecer, el hombre podría llevar varias horas muerto.