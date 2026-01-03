Zonas tranquilas y doblaje en lengua de signos por las celebraciones de las fiestas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida ha promovido varias iniciativas para garantizar que toda la ciudadanía pueda disfrutar las celebraciones de las fiestas. Por ejemplo, se han habilitado zonas tranquilas para las personas con trastornos del espectro autista (TEA) o espacios accesibles para personas con movilidad reducida.

A la cabalgata de Ses Majestats els Reis de Orient, programada para el próximo lunes 5 de enero por la tarde, se dispondrá de tres zonas de accesibilidad. La primera, ubicada en la salida de la estación de trenes, encarada a personas con TEA, discapacidad intelectual o hipersensibilidad auditiva. La segunda, a la altura del OMAC para personas con movilidad reducida; y una tercera para niños con movilidad reducida en la avenida Blodel número 16.

Además, los parlamentos de los Reis d'Orient contarán con un servicio de intérprete de lengua de signos, tanto en la estación como en el balcón de la Paeria.

Por otra parte, el espectáculo 'La Factoria dels Reixos' también cuenta con interpretación en lengua de signos en todas sus sesiones de este fin de semana.

Con respecto al Cucalòcum y al Cucaesport, se ha habilitado una zona-refugio para ofrecer un ambiente más tranquilo y regular para personas con TEA.

Paralelamente, la pista de hielo funcionó sin música entre las 17 y las 18 horas los días 11 y 18 de diciembre. Al mismo tiempo, el carrusel de la Zona Alta ofrece un horario adapatado todos los martes de 17 a 18 horas.