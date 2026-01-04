SEGRE
meteorologia

Protecció Civil recomana avançar la tornada de vacances per la previsió que nevi a cotes baixes

URBANISMO

Abierta al tráfico la calle Hostal de La Bordeta

Vehículos circulando ayer por el tramo inaugurado de la calle. - PAU PASCUAL PRAT

Vehículos circulando ayer por el tramo inaugurado de la calle. - PAU PASCUAL PRAT

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

Después de cuatro meses de obras, el ayuntamiento reabrió ayer al tráfico el tramo de la calle Hostal de La Bordeta entre la avenida de Flix y la calle Ignasi Bastús, donde se han ampliado las aceras y se ha instalado nuevo mobiliario, árboles, red de agua y alumbrado. La semana que viene se prevé reabrir también el tráfico en el tramo de la avenida de Flix entre la calle de las Roses y la avenida de Les Garrigues, en sentido hacia la avenida de Artesa, donde se han llevado a cabo mejoras: se ha semaforizado el cruce de la avenida de Les Garrigues en sentido hacia la avenida de Artesa.

Las obras, financiadas con fondos europeos Next Generation, tuvieron un presupuesto de 1,1 millones.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking