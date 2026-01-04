URBANISMO
Abierta al tráfico la calle Hostal de La Bordeta
Después de cuatro meses de obras, el ayuntamiento reabrió ayer al tráfico el tramo de la calle Hostal de La Bordeta entre la avenida de Flix y la calle Ignasi Bastús, donde se han ampliado las aceras y se ha instalado nuevo mobiliario, árboles, red de agua y alumbrado. La semana que viene se prevé reabrir también el tráfico en el tramo de la avenida de Flix entre la calle de las Roses y la avenida de Les Garrigues, en sentido hacia la avenida de Artesa, donde se han llevado a cabo mejoras: se ha semaforizado el cruce de la avenida de Les Garrigues en sentido hacia la avenida de Artesa.
Las obras, financiadas con fondos europeos Next Generation, tuvieron un presupuesto de 1,1 millones.