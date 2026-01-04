Abierta al tráfico la calle Hostal de La Bordeta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Después de cuatro meses de obras, el ayuntamiento reabrió ayer al tráfico el tramo de la calle Hostal de La Bordeta entre la avenida de Flix y la calle Ignasi Bastús, donde se han ampliado las aceras y se ha instalado nuevo mobiliario, árboles, red de agua y alumbrado. La semana que viene se prevé reabrir también el tráfico en el tramo de la avenida de Flix entre la calle de las Roses y la avenida de Les Garrigues, en sentido hacia la avenida de Artesa, donde se han llevado a cabo mejoras: se ha semaforizado el cruce de la avenida de Les Garrigues en sentido hacia la avenida de Artesa.

Las obras, financiadas con fondos europeos Next Generation, tuvieron un presupuesto de 1,1 millones.