Personas duermen en un solar donde hay ratas

Vecinos de la calle Lluís Roca alertan de la instalación de un asentamiento de personas en un solar situado en la esquina de la calle, donde ya denunciaron hace varias semanas la presencia de numerosas ratas entrando y saliendo del bloque de pisos contiguo, el del número 9. Los vecinos se pusieron en contacto con los servicios sociales ante su preocupación por los riesgos de salubridad a los que se exponen estas personas, teniendo en cuenta también la bajada de temperaturas que prevé intensificarse en los próximos días. Sin embargo, lamentan que no les consta que se haya hecho ninguna actuación. El solar está vallado, pero parte de la cerca quedó rota tras un vendaval. Desde entonces, varias personas duermen en el interior. Ante las quejas vecinales por las ratas, la Paeria afirmó a principios de noviembre que llevaría a cabo una “actuación” en la zona.