Balàfia desconvoca la asamblea ordinaria para tratar el Hub Cívic

La reunión en el centro cívico de Balàfia se trasladó al salón de actos atendido la gran afluencia de vecinos. - AMADO FORROLLA

La Asociación de Vecinos de Balàfia ha anunciado el aplazamiento de su Asamblea General Ordinària, inicialmente programada para el 10 de enero de 2026. La decisión se fundamenta en la falta de información detallada por parte de la Paeria sobre los usos previstos para la antigua Escola Balàfia dentro del Proyecto Hub Cívico, un punto clave a debatir.

Según informa la entidad vecinal en un comunicado, ha solicitado reiteradamente al Ayuntamiento de Lleida, una mayor concreción sobre la destinación de los espacios del antiguo centro educativo. Esta documentación es considerada indispensable para un análisis y un debate profundos sobre el futuro del Hub Cívico, tanto en el seno de la junta directiva como entre los socios y socias de la asociación.

Llamamiento a la transparencia y participación

Además de la demanda interna, la Balàfia insta a la Paeria a hacer extensiva la información completa sobre los usos de los tres edificios y el patio de la antigua Escuela a todas las entidades, asociaciones y grupos que operan en el barrio. Esta petición incluye específicamente las entidades que participaron en la comisión redactora del informe "Propuestas sobre los Usos de la Antigua Escuela de Balàfia", un documento aprobado por el Consejo de Barrio el año 2022. El objetivo es que todo el vecindario pueda formarse una opinión fundamentada y participar activamente en el proceso.

Nueva fecha de la asamblea

La asociación ha confirmado que la nueva fecha para la celebración de la Asamblea General Ordinària será comunicada en sus miembros con la debida antelación, una vez dispongan de la información requerida para abordar el Proyecto Hub Cívico con la claridad necesaria.