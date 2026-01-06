El ayuntamiento de Lleida destina 131,61 euros por habitante a inversiones sociales

Lleida es la segunda capital catalana con más inversión social por habitante, con 131,61 euros, según un análisis elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sobre la partida dedicada a servicios sociales y promoción social de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, con datos correspondientes a la liquidación del presupuesto a 31 de diciembre de 2024 que publica el ministerio de Hacienda y Función Pública.

Solo la ciudad de Barcelona, que lidera el ranking estatal, supera a la capital del Segrià, con 288,07 euros por habitante. Asimismo, Girona invierte 130,46 euros por habitante en este concepto y Tarragona, 107,55.

En números absolutos, Lleida destina 19.055.710,54 euros a servicios sociales, lo que representa el 9,6% del gasto total. En Barcelona es el 13,3% (490.449.257,78 euros), en Girona el 8,8% (13.963.042,69 €) y en Tarragona, el 7,8% (15.180.926,25 €).

No obstante, en el listado del conjunto de capitales de provincia la de Lleida se sitúa en la banda media de la tabla. En concreto, en el puesto 18 de 50, y no alcanza la clasificación de ayuntamientos “con inversión social de excelencia”, que el estudio otorga a los que invierten más de 200 euros por habitante, que la cifra represente al menos el 10% del presupuesto general y que no hayan reducido la partida de este ámbito respecto al ejercicio anterior. De las capitales solo dos lo logran, Barcelona con los 288,07 euros citados, y Bilbao, con 208,94. Y del global de 404 consistorios analizados, solo 27.