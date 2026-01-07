ERC reclama medidas para evitar fraudes en las rebajas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo de ERC reclamó ayer al gobierno municipal tomar medidas para reforzar la atención y vigilancia en los posibles fraudes o estafas que se puedan cometer durante la campaña de rebajas, que la mayoría de tiendas empieza hoy aunque ya abundan las que las han iniciado durante la campaña navideña. Concretamente, pidió conocer qué medidas ha tomado para este fin la Paeria a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor para estas rebajas al ser “un momento de mucha actividad comercial, pero también de más riesgos, especialmente para los más vulnerables”. En este sentido, la portavoz republicana, Jordina Freixanet, señaló que en las campañas de rebajas “la información clara y puntual pueden marcar la diferencia entre una compra segura y una situación de desamparo”.