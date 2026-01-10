Denuncia que le vetan alquilar un piso por ser ciego

“Me han discriminado por mi condición de ciego”. Así de claro se expresa el presidente de ONCE Lleida, Marcelino Cid, tras asegurar que le han vetado optar a una vivienda de alquiler en la ciudad por su discapacidad. Una situación que, según Cid, también han sufrido otros usuarios de la organización que preside, lo que, además de los altos precios, les genera dificultades añadidas para encontrar viviendas de alquiler asequibles.

“Llevaba tiempo buscando un piso y encontre uno que me interesaba en Cappont y, cuando hablé con el intermediario del propietario y le expliqué que era presidente de ONCE Lleida, me empezó a preguntar si era ciego y que ya me diría alguna cosa más adelante”, dice Cid. Al no recibir respuesta, el interesado volvió a contactar con el representante de la propiedad “y me dijo que el titular de la vivienda no tenía claro darme el alquiler, no me quiso dar más explicaciones y me rechazó a pesar de que aún no le había entrgado ningún documento de mi nómina, mis ingresos o mi solvencia, además de no concretar una visita a la vivienda”. Ante esta situación, Cid preguntó si lo rechazaban por su discapacidad “y entonces se pusieron a la defensiva y me acabaron colgando”. “No he recibido ningún argumento para que me dijeran que no más allá del hecho de mi condición de ciego, me siento discriminado e indignado”, añadió Cid, que remarcó que “hay gente de nuestro colectivo que sufre discriminaciones de este tipo, ya sea para conseguir un alquiler o en situaciones cotidianas”.

¿Esta supuesta discriminación afecta a personas con otras discapacidades? Parece que no, al menos de forma generalizada. Así lo asegura Aspid Lleida, que destaca que “casos de discriminación como tal no nos consta, el problema es más encontrar viviendas adaptadas”. A Down Lleida tampoco les consta que hayan vetado a ninguno de sus usuarios a un alquiler, “porque al trabajar en jornada reducida no podrían permitírselo y, además, la entidad ya gestiona una cartera de pisos asequibles”.