Detenido por maltratos un hombre al Secà de Sant Pere

La Guàrdia Urbana detuvo el jueves a un hombre de 30 años al Secà como presunto autor de un delito de violencia en el ámbito del hogar. Fue arrestado a las 20.20 horas en la avenida Sant Pere.

La Policía Local también detuvo el jueves por la noche a un hombre de 45 años que habría intentado robar en varios coches estacionados. Fue arrestado a las 20.58 horas en la avenida Fontanet, en la Bordeta.

Por otra parte, siete personas fueron multadas el jueves por la Urbana al ser sorprendidas con sustancias estupefacientes y dos más para causar molestias vecinales.

