La UdL, una de las ocho universidades donde las mujeres lideran la producción científica

Más de la mitad de los artículos científicos producidos por la Universitat de Lleida (UdL) entre 2021 y 2024 corresponden a mujeres, según el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD 2025), que cifra el porcentaje de talento investigador femenino en el 50,19%. Esto supone más de cinco puntos más que la media estatal, que es del 44,72%, y sitúa a la UdL en la octava posición de todas las universidades del Estado. La clasificación la encabeza la Universitat de Vic, con un 54%. Y le siguen la Universidad Europea de Valencia (52,79%), la Universitat de Barcelona (51,71%), la Universidad Europea de Madrid (51,11%), la Universidad Cardenal Herrera (50,56%), la Universidad San Pablo (50,35%) y la Universitat Autònoma de Barcelona (50,32%). En la de Girona el índice es del 47% y en la Rovira i Virgili, del 45,32%.

No obstante, la paridad alcanzada en la producción científica todavía no se refleja en el liderazgo de los grupos de investigación. Según información facilitada por la UdL, actualmente algo más de un tercio de sus grupos consolidados por la Generalitat tienen una mujer al frente. En concreto, 18 de 51, un 35%. Por ámbitos, el que tiene un índice más elevado es el de biomedicina, con un 38% (3 mujeres de 8), y el más bajo, un 33%, es el de tecnología y sostenibilidad (3 de 9). Los de agroalimentación y de desarrollo social y territorial tienen un 35%, (6 de 17).

La fundación CyD destaca que el porcentaje de mujeres autoras del conjunto del Estado supera en un 3,3% la media de las instituciones de la OCDE y se coloca en el noveno puesto del ranking.

La vicerrectora de Compromiso Social, Igualdad y Cooperación, Núria Camps, afirmó que el decalaje entre la producción científica femenina y los grupos liderados por mujeres se podría explicar por múltiples factores. Apuntó que algunos son “estructurales y sistémicos, muy vinculados a cuestiones culturales del sistema patriarcal que intentamos ir revirtiendo”. Argumentó que la carrera científica es “muy de fondo y lineal” y se penalizaban los “vacíos” en el currículum de las mujeres que habían sido madres, por ejemplo, y durante un tiempo no publicaban. En este sentido, señaló que la UdL dispone de un programa de intensificación de la investigación que permite reducir la dedicación docente después de una baja maternal o por cuidado de menores para destinar más tiempo a la investigación. Asimismo, recalcó que las últimas modificaciones legislativas han introducido la perspectiva de género para evitar, entre otras cuestiones, esta penalización.

“Tenemos que demostrar lo que a un hombre se le supone”

Maria Sabaté-Dalmau lidera desde 2023 el grupo de investigación consolidado y reconocido por la Generalitat denominado Círculo de Lingüística Aplicada. El grupo nació en 1995, de manera que el año pasado celebró su treinta aniversario, y en toda su historia nunca hasta hace tres años había tenido a una mujer al frente. “Lo afronté con mucha ilusión y como un reto”, afirma, y detalla que en 1995 estaba formado por 5 personas y actualmente son 22, de las cuales 16 son mujeres (un 77,7%) y 6, hombres.

