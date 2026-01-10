Les visitas arqueológicas gratuitas de la Paeria superan al millar de participantes y reanudan el calendario la próxima semana

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Les visitas guiadas gratuitas que organiza el Arxiu Arqueològic de la Paeria registraron el año pasado a un total de 1.065 participantes, una cifra que representa un incremento del 38% con respecto al 2024. Si se añaden las visitas concertadas con entidades y centros educativos, las actividades divulgativas a los principales vestigios históricos de la ciudad llegaron a 1.857 personas.

Este domingo se reanuda el calendario de los Diumenges d'Arqueologia 2026 con dos visitas guiadas gratuitas a las antiguas curtidurías medievales situadas en la Rambla Ferran, número 9. Se trata de un espacio de gran valor histórico y patrimonial que fecha del siglo XIII y que conserva dos obradores con la canalización original y los elementos utilizados a la edad media para las pieles. Son consideradas de las curtidurías más antiguas del Estado español y de las mejor conservadas.

Les visitas tendrán lugar a las 10.30 y a las 12.00 horas. Para participar hay que hacer reserva previa a través de la web habilidad o llamando en el teléfono 616 96 21 12.

El programa continuará el domingo 18 con una visita a las instalaciones del Arxiu Arqueològic; el domingo 25, con un recorrido por las murallas medievales de la calle Anselm Clavé; y el 1 de febrero, con una sesión dedicada a la Domus Romana del Auditorio municipal Enric Granados.