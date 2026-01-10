Más de mil niños han participado en el servicio municipal “Temps X Tu” en Lleida

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Cerca de 1.050 niños y niñas de entre 3 y 12 años han participado en el proyecto municipal de cuidado puntual de niños “Temps X Tu” desde su puesta en marcha hace poco más de tres años. Sólo durante el año 2025, el servicio ha atendido a cerca de 160 niños diferentes y ha dado apoyo a 122 familias de la ciudad.

Impulsado por la Concejalía de Educación de la Paeria de Lleida, el proyecto tiene como objetivo facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, a la vez que ofrece a los niños un espacio de ocio educativo y social. El servicio cuenta con monitores y monitoras profesionales que dinamizan actividades y talleres lúdicos y educativos en el marco de la educación no formal.

El servicio es totalmente gratuito y se desarrolla en varios espacios y escuelas de Lleida para garantizar una cobertura amplia. En la próxima edición, “Temps X Tu” se duró a término en las escuelas Camps Elisis, Joan XXIII y La Mitjana, del lunes al viernes de 16.30 a 20.30 horas, y los sábados en la Ludoteca del Centre Històric.

Dirigido a familias empadronadas en Lleida con niños de 3 a 12 años, el proyecto es universal pero prioriza familias monoparentales, mujeres víctimas de violencias machistas y mujeres en situación de paro de larga duración o mayores de 52 años. “Tiempo X Tú” está financiado a través del Plan Corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad y la Generalitat de Catalunya.