El Servicio de Asesoramiento a Emprendedores de Lleida atiende a 90 personas en el 2025

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Lleida ha asesorado 90 personas en creación de empresas durante el 2025 a través del Servicio de Asesoramiento a Emprendedores y Emprendedoras, consolidando la emprendeduría como una vía de transición y reorientación profesional.

El 56% de las personas atendidas han sido mujeres y la mayoría tienen entre 30 y 45 años. Un total de 63 personas ya estaban ocupadas y cerca del 75% de los proyectos presentados corresponden al sector servicios. También destaca el aumento de iniciativas impulsadas por personas en situación de paro y para autónomos que buscan consolidar o reorientar su negocio.

En los últimos tres años, el servicio ha atendido a 329 personas y mantiene una incidencia positiva: una veintena de las personas asesoradas en el 2024 han acabado constituyendo una empresa. Esta acción, junto con iniciativas como Invest in Lleida and Talento, refuerza la estrategia municipal de apoyo al talento y a la actividad empresarial en la ciudad.