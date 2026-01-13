Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida detuvo el domingo por la noche a un hombre de 32 años acusado de prender fuego a una isla de contenedores a mediados de la semana pasada en Passeig de Ronda. Se da la circunstancia que el supuesto pirómano fue arrestado en la misma calle. Le imputan un delito de daños. El incendio se declaró a las 22.16 horas del miércoles a la altura del número 60 de Ronda.

Al lugar acudió una dotación de los Bomberos de la Generalitat. Ardieron cuatro contenedores y un coche resultó afectado. Ante las sospechas de que el fuego podría haber sido intencionado, la Policía Local abrió una investigación y durante los últimos días hizo recabó pruebas e hizo varias vigilancias con un coche de paisano. El sospechoso fue localizado alrededor de las 21.00 horas de ayer y los agentes procedieron a su detención.

Operativo con Mossos

La Guardia Urbana, con la colaboración de los Mossos d’Esquadra, llevan a cabo desde hace meses un operativo específico y conjunto que consiste en vigilancias estáticas, rondas a pie y con vehículos para vigilar en prevención de este tipo de delitos. En diciembre hubo tres detenidos y dos imputados por incendios en la Mariola y Fleming. Por otra parte, a las 18.52 horas de ayer ardieron contenedores en la calle Palauet, en La Bordeta.