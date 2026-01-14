Corte de dos carriles de la calle Príncep de Viana de Lleida hasta el viernes por obras

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Generalitat iniciará este miércoles las obras para renovar una acometida de alcantarillado situada delante de la antigua harinera La Meta que obligará a cortar dos de los cuatro carriles de circulación de la calle Príncep de Viana de Lleida, uno por sentido, durante 3 días.

Esta actuación forma parte de las obras de la nueva estación de autobuses, cuya fachada principal estaba siendo limpiada ayer por operarios. En las próximas semanas también se renovará el pavimento entre La Meta y la calle Comtes d'Urgell.