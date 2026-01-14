Delimitan espacios para “praderas” de insectos polinizadores

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Paeria ya está habilitando las doce praderas" para insectos polinizadores en zonas verdes de la ciudad. Entre otras, en el Parc de l’Aigua, parterres del polígono del Camí del Frares y detrás de la UE Balàfia, el bosque urbano de Cappont, los jardines de la calle Doctor Trueta y de la plaza Maria Aurèlia Capmany, la calle Roca i Lletjós y Ciutat Jardí. Delimita el espacio con pequeñas vallas de madera y entre esta semana y la próxima plantará especies que atraen insectos.