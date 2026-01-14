SEGRE

Delimitan espacios para “praderas” de insectos polinizadores

Uno de los espacios donde habrá una “pradera” para insectos. - AMADO FORROLLA

La Paeria ya está habilitando las doce praderas" para insectos polinizadores en zonas verdes de la ciudad. Entre otras, en el Parc de l’Aigua, parterres del polígono del Camí del Frares y detrás de la UE Balàfia, el bosque urbano de Cappont, los jardines de la calle Doctor Trueta y de la plaza Maria Aurèlia Capmany, la calle Roca i Lletjós y Ciutat Jardí. Delimita el espacio con pequeñas vallas de madera y entre esta semana y la próxima plantará especies que atraen insectos.

