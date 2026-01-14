Las obras de la nueva comisaría de Mossos comenzarán en 2028

Las obras para la construcción de la futura sede central de los Mossos d’Esquadra en la Región Policial de Ponent no comenzarán hasta principios de 2028. Así lo señala la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, en una respuesta parlamentaria. En la misma indica que el pasado julio se formalizó el encargo de redacción del proyecto y construcción de la nueva comisaría, que también será la base de los Agentes Rurales. Asimismo, añade que Infraestructures.cat está preparando la documentación para publicar la licitación y que el plazo de redacción del proyecto está previsto en 12 meses y el de ejecución de las obras, que no comenzarán hasta inicios de 2028, es de 29 meses.

De hecho, el pasado diciembre, como publicó SEGRE, Infraestructures de la Generalitat sacó a concurso un contrato valorado en 29,3 millones de euros para redactar el proyecto y ejecutar las obras de la sede central de los Mossos en Ponent, que estará ubicada en una finca del barrio de La Bordeta. Será la sede de la Regió Policial de Ponent, que abarca las comarcas del Segrià, Pla d’Urgell, Les Garrigues, Urgell, Segarra y Noguera. La previsión es que el complejo también incluya la nueva sede de los Agentes Rurales en el Segrià. Asimismo, la actual comisaría de los Mossos en Lleida ciudad, situada en la calle Sant Hilari, será específica para la comarca. La futura comisaría se construirá en una finca municipal de la avenida Fontanet después de que se descartara edificarla en el Centro Histórico al no haber solares que cumplieran los requisitos necesarios para este equipamiento. El pasado julio, la Paeria aprobó la cesión del solar a la Generalitat para que iniciara los trámites para la construcción del edificio.