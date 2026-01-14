Le piden 10 años y 421.000 euros por un apuñalamiento en el barrio de Pardinyes de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una condena de diez años de prisión y el pago de una indemnización de 421.000 euros para un joven de 24 años acusado de intentar matar a un hombre de 44 durante una discusión en Pardinyes la madrugada del 1 de julio de 2023, en un caso que avanzó SEGRE . La víctima, que también está acusada por amenazas, resultó herida crítica al ser atacada en el cuello y la espalda y, a consecuencia de las lesiones, ha quedado incapacitada para ejercer su profesión. Está previsto que el juicio se celebre el jueves 22 de enero en la Audiencia.

Los hechos ocurrieron en la calle Xavier Puig i Andreu cuando se produjo una discusión entre dos hombres, al parecer por un tema de tráfico. Según el Ministerio Público, se produjo una discusión entre ambos y, de sus respectivos vehículos, cogieron una navaja de diez centímetros y un cable eléctrico de 60 centímetros. Se amenazaron entre sí con expresiones como “¡Te voy a matar!”. El que llevaba la navaja, escondida en la espalda, asestó cuatro puñaladas al otro implicado en el cuello y la espalda, según la Fiscalía.

Posteriormente, habría intentado atacar a la pareja de éste último, que consiguió refugiarse en el vehículo. El agresor clavó tres veces la navaja en una de las lunas. Después, huyó con su coche y acabó siendo arrestado en su domicilio de la calle Nord. La víctima fue evacuada con pronóstico crítico pero estable al Arnau de Vilanova. Más tarde fue derivada al hospital Vall d’Hebron de Barcelona, tuvo que ser intervenido y precisó de 569 días para su curación.

El Ministerio Público solicita que el supuesto autor del apuñalamiento, que ingresó preventivamente en prisión, sea condenado a 10 años de cárcel por tentativa de homicidio y amenazas, además de indemnizar a la víctima con 421.000 euros. Por su parte, solicita que la víctima sea condenada a sendas multas de 900 euros por amenazas leves.