Lleida y la Generalitat impulsan un modelo de inclusión social con un presupuesto de 12 millones

El paer en cap de Lleida, Fèlix Larrossa, da la mano a la consellera Mònica Martínez para firmar el acuerdo de financiación.AMADO FORROLLA

La Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Lleida han sellado este miércoles un acuerdo para desarrollar conjuntamente el modelo de inclusión social en Lleida. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, y el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, han formalizado el convenio dotado con 12 millones de euros —6 millones aportados por cada administración— para ejecutar acciones dirigidas a mejorar la atención e integración de personas vulnerables, incorporando centros de temporeros, pisos sociales repartidos por la ciudad y un nuevo 'Hub Cívic' en el barrio de Balàfia.

El modelo de inclusión, que se desplegará progresivamente a partir de este verano, incluye la construcción de dos centros de temporeros: el primero, con capacidad para 32 personas, se ubicará en la Caparrella y estará operativo durante la campaña estival; el segundo todavía está pendiente de ubicación definitiva. Paralelamente, se prevé la puesta en marcha de 130 pisos destinados a personas en situación de vulnerabilidad, repartidos estratégicamente por toda la ciudad.

Un 'Hub Cívic' innovador como punto de referencia

Una de las piezas clave del proyecto será el 'Hub Cívic' de Balàfia, instalado en la antigua escuela homónima. El equipamiento, distribuido en tres plantas, combinará espacios polivalentes de atención ciudadana, oficinas para entidades, servicios sociales de atención directa y áreas comunitarias. Entre las instalaciones destacan una zona de acogida infantil, un aula formativa, 25 dormitorios para personas que ya residen en otros equipamientos sociales y tres apartamentos destinados a víctimas de maltratos. Según Larrosa, "las personas que ocuparán las habitaciones son usuarios provenientes de otros centros de atención; su paso por el Hub servirá para acompañarlos hacia su autonomía personal".

Larrossa y Martínez durante la rueda de prensa, enseñan el proyecto del nuevo plan para el 'Hub Cívic' de Balàfia.AMADO FORROLLA

Detalle del proyecto del nuevo plan para el 'Hub Cívic' de Balàfia.AMADO FORROLLA

Respuesta institucional a los discursos de odio

La firma del convenio tiene lugar después de la manifestación de este fin de semana , contraria al proyecto del 'Hub Cívic', en la cual participaron miembros del PP y VOX. El alcalde Larrosa ha lamentado "que haya voces en contra de estos espacios" y ha aseverado que "no tolerarán discursos que criminalicen personas vulnerables o colectivos por motivos políticos". Larrosa ha denunciado que "se han señalado bulos que han vendido el Hub como si fuera un albergue, a pesar de no serlo."

Exportabilidad del modelo: ejemplo para Cataluña y Europa

Por su parte, Martínez Bravo ha expresado su agradecimiento al consistorio para impulsar "un modelo que se puede convertir en ejemplo para el resto de Cataluña y Europa". La consejera|consellera defiende que es un sistema "humano, innovador y eficiente" y que se valorará la posibilidad de adaptarlo a otros municipios con necesidades similares. Martínez coincide en destacar el componente social del proyecto y añade: "la mejor manera de combatir la desinformación y los discursos de odio es con hechos". Con respecto a las desazones vecinales, ha recalcado que "las preocupaciones son lógicas, pero no lo es que se instrumentalicen políticamente, ya que hay que avanzar hacia un modelo de prosperidad compartida".