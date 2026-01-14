Lleida, la segunda ciudad con las tarifas de taxi más caras de todo el Estado

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un estudio de Facua-Consumidores en Acción revela que San Sebastián, Lleida y Tarragona se posicionan como las ciudades con las tarifas de taxi urbano más elevadas en España durante 2025. El informe, que compara los precios en 57 municipios, sitúa a la capital donostiarra por tercer año consecutivo en el primer lugar, mientras que Lleida asciende al segundo puesto desde el tercero que ocupaba en 2024. Tarragona, por su parte, regresa al top 3 tras haber quedado fuera el año 2024.

Este análisis de Facua, cuyas conclusiones se basan en datos recopilados en diciembre de 2025, también destaca que Las Palmas de Gran Canaria, Huelva, Cádiz y Melilla ofrecen las tarifas más económicas. Huelva, en particular, ha superado a Cádiz como la ciudad peninsular con los precios más bajos. El estudio abarcó 57 ciudades españolas, incluyendo capitales de provincia y otras localidades relevantes, y su metodología se centró en simular nueve recorridos distintos para obtener una comparativa justa. La diferencia entre la ciudad más cara y la más barata alcanza un notable 60,0% en el coste total de los trayectos.

Para trayectos cortos, las disparidades son aún más pronunciadas. Por ejemplo, un recorrido de 1 kilómetro en horario diurno puede costar un 107,3% más en San Sebastián (6,26 euros) que en Zaragoza (3,02 euros). Las diferencias en la bajada de bandera también son significativas, llegando al 295,2% en horario diurno, con precios que oscilan entre los 1,25 euros de Ceuta y los 4,94 euros de San Sebastián. En horario nocturno, esta variación es del 248,0%, desde los 1,50 euros de Castellón hasta los 5,22 euros en la ciudad donostiarra. Facua subraya que, a pesar de que San Sebastián tiene una de las tarifas por kilómetro diurna más bajas (0,88 euros), su sistema tarifario general la convierte en la más cara, lo que justifica la compleja metodología de simulación de nueve recorridos para el estudio.

Ranking de ciudades con tarifas de taxi

Según la clasificación de Facua, que asigna una puntuación de hasta 90 puntos, San Sebastián lidera con 81 puntos, consolidándose como la ciudad con el taxi más caro. Le siguen de cerca Lleida (64 puntos) y Tarragona (63 puntos), que recupera su posición en el podio tras varios años sin actualizaciones tarifarias. Otras ciudades con tarifas elevadas incluyen Vitoria (61), Pamplona (61), Gijón (61), Oviedo (61), Barcelona (60) y Madrid (59). En el extremo opuesto, Las Palmas de Gran Canaria y Huelva comparten la distinción de las tarifas más baratas, ambas con 8 puntos. Les siguen Cádiz (10), Melilla (10), Ceuta (11), Guadalajara (16), Jerez de la Frontera (19), Almería (19), Cuenca (20), Jaén (21), Zaragoza (26), Huesca (26), Ciudad Real (27) y Málaga (32).

Incrementos tarifarios en 2025

El estudio de Facua ha detectado que 39 de las 57 ciudades analizadas han aplicado subidas en sus tarifas de taxi durante 2025 en comparación con el año 2024. La mayoría de estos incrementos son generalizados, aunque en algunos casos, como Pontevedra, solo afectan a categorías específicas como el precio por kilómetro y la hora de espera. Las mayores subidas, considerando los tres trayectos simulados, se han registrado en Palma de Mallorca (15,4%), seguida por Ceuta (12,4%), San Sebastián (9,1%) y Zaragoza (9,0%). En cuanto a la carrera mínima, Palma de Mallorca también encabeza los aumentos con un 15,1% en horario diurno, seguida de Ceuta (8,6%), Lugo (8,0%) y Mérida (6,9%). El precio por kilómetro ha visto su mayor incremento en Palma de Mallorca (22,4%) en horario diurno, con Ceuta (12,5%), Mérida (9,4%) y Lugo (6,8%) también destacando. De media, el precio por kilómetro ha subido un 2,8% de día y un 2,4% de noche.

Análisis por conceptos tarifarios

San Sebastián (6,26 euros) y Lleida (5,33 euros) se mantienen como las ciudades con la carrera mínima diurna más cara por un año más, seguidas por Gijón y Oviedo (5,09 euros cada una). En horario nocturno, San Sebastián repite liderazgo (7,26 euros), con Valencia en segundo lugar (6,60 euros) y Oviedo (6,37 euros) y Gijón (6,36 euros) completando los primeros puestos. La media nacional para la carrera mínima en días laborables es de 3,97 euros de día y 5 euros de noche. Por otro lado, Zaragoza (2,08 euros), Ciudad Real (2,40 euros), Murcia (2,45 euros) y Madrid (2,55 euros) ofrecen las tarifas diurnas más económicas, repitiendo sus posiciones de 2024. Para la noche, Barcelona (2,75 euros), Zaragoza (2,76 euros), Murcia (3,05 euros) y Madrid (3,20 euros) son las más baratas, con Barcelona manteniendo la carrera nocturna más asequible entre las ciudades estudiadas.

Precio por kilómetro

El precio medio por kilómetro en el servicio de taxi, incluyendo el tiempo de espera equivalente, se sitúa en 1,07 euros de día (un 2,8% más que en 2024) y 1,29 euros de noche (un 2,4% más). Las ciudades con el kilómetro más caro en horario diurno son Santa Cruz de Tenerife y Madrid (1,35 euros ambas), Barcelona (1,32 euros), Castellón (1,30 euros) y Valencia (1,24 euros). De noche, Barcelona (1,62 euros), Santa Cruz de Tenerife (1,55 euros), Pontevedra (1,54 euros) y Castellón (1,53 euros) presentan los precios más altos. En contraste, Cádiz (0,77 euros), Huelva (0,81 euros), Cuenca, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria y Melilla (0,85 euros todas) ofrecen el kilómetro diurno más barato. Para el horario nocturno, Melilla (0,85 euros), Ceuta y Las Palmas de Gran Canaria (0,90 euros), y Cádiz y Badajoz (0,99 euros) son las opciones más económicas.

Bajada de bandera

La bajada de bandera, el coste inicial por iniciar el servicio, ha experimentado un aumento medio del 3,3% de día y un 3,5% de noche en relación con 2024, alcanzando los 2,18 euros y 2,84 euros respectivamente. Facua señala que muchas ciudades están eliminando este concepto, integrándolo en una carrera mínima que ya cubre una distancia inicial. Las ciudades con la bajada de bandera diurna más cara son San Sebastián (4,94 euros), Teruel (3,80 euros), Tarragona (3,70 euros) y Bilbao (3,46 euros). Es importante destacar que, para una comparativa equitativa, Facua ha ponderado este concepto en función de la carrera o prestación mínima contemplada en las tarifas oficiales de cada localidad.

Facua reitera su demanda para que las tarifas de taxi eliminen suplementos o precios fijos para trayectos con origen o destino en estaciones de autobuses, trenes, puertos o aeropuertos. La asociación argumenta que no existe una justificación para el incremento de precios en estos puntos de afluencia regular, lo que perjudica a los usuarios. Asimismo, critica la aplicación de tarifas especiales durante ciertos horarios de fin de semana, ya sea mediante suplementos o tarifas específicas, como ocurre en las capitales vascas (Bilbao, San Sebastián y Vitoria), Granada, Pamplona y Sevilla. En el caso de Cáceres y Mérida, se aplica un recargo sobre la tarifa nocturna si se utiliza un taxi en fin de semana. La asociación insiste en que no hay justificación para este encarecimiento, ya que el servicio ofrecido es idéntico al de entre semana.