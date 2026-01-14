Metges de Catalunya cifra en un 20% el seguimiento de la huelga de médicos en Lleida

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Metges de Catalunya ha cifrado en un 45% el seguimiento de la huelga de facultativos de este miércoles, convocada también para este jueves, mientras la conselleria de Salud de la Generalitat lo ha hecho en un 6,5%.

Según el sindicato, por provincias, el seguimiento ha sido del 20% en Lleida, del 52% en Barcelona; del 20% en Girona, y del 45% en Tarragona. Por ámbito asistencial, según la misma organización, ha sido del 46% en atención primaria y del 39% en atención hospitalaria.

Manifestación en Barcelona

Una nueva manifestación de médicos ha recorrido este miércoles el centro de Barcelona en la cuarta jornada de huelga después de las de octubre y diciembre. Vestidos con batas blancas y con máscaras con la cara de la consellera de Salud, Olga Pané, los facultativos protestan para pedir un convenio médico que tenga en cuenta sus especificidades. Ha liderado la marcha una pancarta con el lema ‘A ti también te afecta'. La manifestación ha partido de la plaza Sant Jaume y el punto final es el Parlament.