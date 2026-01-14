Paro médico este miércoles y mañana jueves con servicios mínimos del 25% en los CAP

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los médicos están llamados hoy y mañana a una huelga convocada por el sindicato Metges de Catalunya para exigir que el nuevo estatuto marco incluya la abolición de las guardias de 24 horas, la reducción de la jornada laboral y crear una nueva clasificación profesional. El sindicato, mayoritario en el sector con 13.000 afiliados, convoca estos paros después de los otros dos que hizo el 9 y 10 de diciembre y que en Lleida tuvo poco seguimiento. Sin embargo, para la de hoy y mañana se prevé una mayor movilización, pero no está prevista ninguna concentración en Lleida.

Para estos días se han programado una serie de servicios mínimos. En los ambulatorios y los centros de asistencia extrahospitalaria serán del 25%, mientras que en el Banc de Sang i Teixits será del 50%. Funcionarán con normalidad las urgencias, las unidades de curas intensivas, los tratamientos de radioterapia y quimioterapia para casos urgentes, el Sistema d’Emergències Mèdiques y la actividad quirúrgica inaplazable. También se garantizan los servicios farmacéuticos y el transporte sanitario. El resto de servicios funcionarán “como un día festivo”, según la orden del Govern.

Los casos de gripe en Lleida se reducen un 42% en una semana

La epidemia de gripe encadenan ya cuatro semanas de descenso en el número de casos después del pico que se registró justo antes de Navidad. Según los datos publicados ayer por el departamento de Salud, en la región sanitaria de Lleida los casos de gripe detectados por los CAP se han reducido un 42% esta semana, pasando de los 1.009 contagios a los 588. Un descenso que, aunque mucho menos pronunciado, también se ha notado en la región del Alt Pirineu i Aran, donde los casos se han reducido de 193 a 164.

En cuanto al nivel de transmisión, en el llano sigue en el rango alto, pero todo apunta que la próxima semana ya se situará en moderado por el descenso prolongado de los casos. A su vez, la montaña está desde esta semana en moderado.