Uno de los principales problemas para recargar coches eléctricos en muchos parkings: la falta de potencia

El Gremi d'Instal·ladors de Lleida señala que la demanda para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos de los bloques de pisos es baja por su coste y por la falta de consenso entre los vecinos para hacer una infraestructura de este tipo.

Así lo asegura su presidente, Jordi Pifarré, que señala que “una instalación de este tipo es relativamente fácil, pero el problema es el sobrecoste que te genera el hecho de tener que pedir más potencia eléctrica para que el punto de recarga pueda funcionar, ya que la gran mayoría de parkings comunitarios no tienen de por sí la suficiente energía contratada para ello”.

Este hecho “provoca que haya división de opiniones en la comunidad de propietarios y no haya un consenso claro para aprobar hacer esta instalación”, dice Pifarré. Sin embargo, considera que “más pronto que tarde las comunidades deberán adaptarse y contar con puntos de recarga porque cada vez habrá más vehículos híbridos y eléctricos”.

Tanto el Gremi como los administradores de fincas aconsejan que para habilitar puntos de carga en los aparcamientos, se opte por una instalación general para todos los vecinos. Esta consiste en poner una entrada general al parking y un cuadro de contadores para que cada propietario pueda habilitarse un punto de recarga. Sin embargo, en los inmuebles en los que los contadores están dentro de cada vivienda “se debería hacer una acometida nueva, habilitar una sala o habitación para poner los contadores del parking en una zona común del edificio y que cada uno de ellos esté asignado a una plaza, es lo más viable”, según Pifarré.

Además del Gremi d’Instal·ladors, tanto el Col·legi d’Administradors de Finques de Lleida como profesionales del sector señalan que la mayoría de parkings de pisos no son aptos para tener puntos de recarga y que su instalación requiere de una cuantiosa inversión.