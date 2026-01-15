Presentan otras dos denuncias contra la agencia de viajes Ilertravel

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra investigan dos nuevas denuncias por supuesta estafa contra el dueño de la agencia de viajes Ilertravel. Las denuncias se interpusieron en la comisaría de Les Borges Blanques y en una de Barcelona, según informó un portavoz del cuerpo a este periódico, que añadió que se están haciendo diligencias al respecto. También se ha presentado una demanda ante el juzgado de Lleida (ver desglose).

Cabe recordar que la primera denuncia se interpuso el pasado 27 de diciembre por parte de siete parejas de Torregrossa que contrataron un crucero por el Mediterráneo que debía partir ese día del puerto de Barcelona, quedándose en tierra y perdiendo los más de 21.000 euros que habían pagado, como avanzó SEGRE. Afectados de este primer caso aseguraron ayer que “no hemos visto un euro. Están saliendo muchos pufos”. Ellos pagaron en septiembre unos 1.200 euros por persona y contrataron cinco excursiones. En total, desembolsaron unos 21.000 euros. Empezaron a sospechar a finales de noviembre cuando reclamaron al responsable de la agencia que les entregara los billetes y la documentación del viaje. Nunca lo hizo. Tras destapar el caso este diario, el responsable de Ilertravel, E.P., se presentó en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Mollerussa, donde fue arrestado y poco después dejado en libertad con cargos a la espera de comparecer ante el juzgado. El investigado dijo entonces que “devolveré el dinero. He tenido problemas de tesorería pero no he desaparecido”.

Hay más personas afectadas por la supuesta estafa de Ilertravel. En Lleida, personas que no pudieron hacer un viaje a Egipto el pasado septiembre. También hay el caso de seis personas de Madrid a los que deben 10.000 euros por un viaje en agosto a Japón y Tailandia y que se quedaron en tierra. El más reciente, el de una veintena de personas que contrató un viaje para estas Navidades a Finlandia. Solo tuvieron el vuelo de ida.

Demanda por quedarse 4.000 euros de un viaje a Egipto

� Una pareja de Térmens ha presentado una demanda judicial por estafa contra E.P. Pagaron más de 4.000 euros para un viaje el pasado septiembre a Egipto cuyo vuelo partió del aeropuerto de Alguaire. La afectada, Carmen Regueiro, hizo una reclamación ante la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), donde Ilertravel le respondió el 8 de octubre: “Reconocemos la reclamación y se realizará el pago antes de 7 días”. “Interpusimos la demanda hace unos días porque desde el 8 de octubre no hemos sabido nada más de él”, añadió esta vecina de Térmens. Al parecer, cerca de 20 personas contrataron la oferta con Ilertravel y se quedaron en tierra. A varios de ellos E.P. les habría devuelto los importes, en su totalidad o parcialmente. Extrabajadores también dicen que les debe dinero.