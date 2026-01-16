Baldosas en vez de maderas en parte del parque sobre las vías

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Paeria sustituirá parte de los tramos de pavimento de madera que hay en el parque sobre las vías por otro de baldosas de hormigón como el que hay en el resto del cubrimiento. Así lo anunció ayer después de que el alcalde, Fèlix Larrosa, y la teniente de alcalde de Urbanismo, Begoña Iglesias, visitan los trabajos de reparación de puntos de la acera que se habían hundido en la calle Vidal i Codina, situada entre los barrios de Balàfia y Pardinyes.