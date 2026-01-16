“Con más recursos podremos dar mejores respuestas”

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

El secretario general de Gobiernos Locales y de Relaciones con Aran, Xavier Amor, confió ayer en que la Generalitat sea capaz de desatascar las negociaciones por los Presupuestos de 2026 y por el nuevo sistema de financiación autonómico para que el Govern sea capaz de “anticipar los problemas y proponer soluciones conjuntas con el territorio”, y aseguró que “con más recursos se podrán ofrecer mejores respuestas”. Amor fue el encargado de cerrar la jornada organizada por la Fundació Horitzons y SEGRE del ciclo Lleida 2050, y reclamó “propuestas” a los partidos que se oponen a ambos proyectos.

Amor aseguró que el Govern se “centra en mirar hacia el futuro”, y explicó que una de sus prioridades es que “las buenas cifras de la macroeconomía lleguen finalmente a las familias”.

Por su parte, la presidenta de la Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, reclamó a las administraciones públicas que hagan un esfuerzo para adaptarse a la planificación empresarial y “gobiernen pensando en las siguientes generaciones y no en las siguientes elecciones”. La también alcaldesa de La Garriga, sin embargo, reconoció que “la lentitud” de las administraciones dificulta que los sectores público y privado puedan ir de la mano, pero reclamó “valentía y generosidad” para avanzar en proyectos estratégicos como el de la soberanía energética.