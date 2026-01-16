Las Cámaras piden “facilidades” para la generación de riqueza

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

“Las administraciones deben ser facilitadoras” para que las empresas no pierdan competitividad y sean capaces de generar riqueza. Esta fue la principal reclamación que el presidente de la Cámara de Comercio de Lleida, Jaume Saltó, hizo ayer durante la mesa redonda que compartió con sus homólogos de Girona, Jaume Fàbrega; de Tortosa, Francesc Faiges; y de Valls, Josep Maria Rovira. Todos ellos desearon ser partícipes reales de las decisiones que se toman en los ayuntamientos y el resto de administraciones públicas, y lamentaron que, a menudo, ni siquiera se les consulte.

Los cuatro representantes empresariales también pusieron especial énfasis en que se avance definitivamente hacia la soberanía energética en un momento en que la energía es una de los principales partidas de gastos de las empresas. “Perdemos competitividad mientras en Aragón no paran de montar infraestructuras para renovables”, se quejó Faiges.

Los cuatro también coincidieron en hacer hincapié en los factores que pueden servir para que ciudades intermedias como Lleida, “con calidad de vida y una vivienda que se encarece pero aún es accesible”, sean capaces de retener su talento e incluso atraer más: mejores infraestructuras convencionales y digitales, una logística más sostenible, sanidad y formación. En este sentido, el representante de Valls, Josep Maria Rovira, apostó por crear centros integrados de Formación Profesional (FP), como pasa en Alemania. “Allí la FP la rigen las Cámaras de Comercio, y se lleva a cabo donde hay actividad del sector, sea el que sea, y siempre en estrecha colaboración con las empresas”. Por su parte, Jaume Saltó sugirió completar los campus de formación con “campus de investigación”, que son los pueden “generar patentes” y, por lo tanto, competitividad.