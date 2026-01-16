SEGRE

Vuelca un camión de cerdos a la salida de Lleida hacia Torre-serona

Redacció

Un camión cargado de cerdos volcó el miércoles por la noche en la carretera LP-9221 entre Lleida y Torre-serona. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 23.17 horas y enviaron al lugar tres dotaciones, que colaboraron en el traspaso de los animales vivos a otro camión. El chófer resultó ileso. Por otra parte, dos vehículos chocaron a las 12.05 horas de ayer en la calle Josep Segura i Farré, en el polígono El Segre.

