El grupo ERLab i de la Universitat de Lleida (UdL) demuestran que frío y contaminación incrementan las crisis epilépticas

El grupo ERLab, Recerca en Urgències i Emergències, formado por investigadores del Institut de Recerca Biomédica IRBLleida y de la Universitat de Lleida (UdL), ha identificado una relación significativa entre la temperatura y la contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) y la frecuencia de admisiones hospitalarias por crisis epilépticas entre 2010 y 2019. La investigación, publicada en Frontiers in Public Health, aporta evidencia epidemiológica que refuerza la necesidad de incluir indicadores ambientales en el estudio y la prevención de estas crisis.El análisis detalla 4.755 admisiones hospitalarias por crisis epilépticas en Lleida en una década y las relaciona con los registros diarios de variables meteorológicas y contaminantes atmosféricos. Los resultados muestran que temperaturas muy bajas (por debajo del 2,5 percentil de la serie) y altas concentraciones de NO2 (por encima del 99 percentil) se asocian con un aumento de hasta el 40-42% del riesgo relativo de crisis. El estudio adopta modelos estadísticos avanzados para capturar el efecto inmediato y los posibles retrasos en el efecto de la exposición ambiental sobre las admisiones. “Los resultados sugieren que, más allá de los factores clínicos tradicionales, los cambios en el clima y los niveles de contaminación del aire podrían actuar como desencadenantes de crisis epilépticas y, por tanto, deberían ser considerados tanto en la investigación como en las estrategias de salud pública para poblaciones vulnerables”, indica la investigadora Cecília Llobet.