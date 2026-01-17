Lleida crea una nueva isla verde en la rambla de Corregidor Escofet

La teniente de alcalde y concejala de Sostenibilidad, Begoña Iglesias, con el equipo de Raga, en la isla de vegetación delante del EOIAyuntamiento de Lleida

La Concejalía de Sostenibilidad ha impulsado una nueva actuación de renaturalización en la rambla de Corregidor Escofet con la creación de una isla de vegetación natural formada por 195 plantas aromáticas y con flor, como salvia, hiedra, timón, romero y lavanda, entre otros. La actuación incluye también la plantación de 29 almeces, que aportarán sombra y mejorarán el confort térmico de la zona.

La nueva isla verde, situada en el barrio de Pardinyes, delante de la Escuela Oficial de Idiomas, ha permitido despavimentar 110 metros cuadrados de acera. Además, se han plantado cuatro almeces en este espacio y veinticinco delante de el Instituto Josep Lladonosa, reforzando así el pasillo verde de la rambla.

La teniente de alcalde y concejala de Sostenibilidad, Begoña Iglesias, visitó ayer la actuación, ejecutada por la empresa Raga, y destacó que “estas sendas verdes actúan como pasillos naturales y son un paso más para acercar la naturaleza a la ciudad”.

Les intervenciones incluyen también la instalación de una nueva red de riego y la aplicación de un almohadillado vegetal, que mejora el drenaje, la retención de humedad y la fertilidad del suelo.