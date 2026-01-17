Nueva edición del ‘Avança’t al foc’ para prevenir incendios en casa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El proyecto Avança’t al foc para enseñar a los más pequeños a prevenir incendios en casa ampliará el número de participantes en su segunda edición. Es una iniciativa organizada por los Bomberos, la concejalía de Educación de la Paeria y el Aula Municipal de Teatre. Se ampliarán las sesiones teatrales y también se ofrece a escuelas del Segrià o la Noguera. Además de charlas y visitas a los centros, se hará una obra de teatro el 14, 15 y 16 de abril en el Escorxador.