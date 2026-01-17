Un camión deja sin luz a 882 vecinos en l’Horta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los vecinos de la partida Terme de Grealó, entre Mangraners, La Bordeta y la N-240, se quedaron ayer al mediodía sin luz cuando el tubo de un camión de reparto de pienso que iba por un camino de la zona se enganchó con un cable de la línea eléctrica. El presidente vecinal, David Poca, explicó que el incidente tuvo lugar a las 13.30 horas y que inicialmente afectó a varias decenas de viviendas, aunque a primera hora de la tarde la mayoría ya habían recuperado el suministro. Indicó que el cortocircuito provocado por el camión afectó a cuadros eléctricos de las casas más próximas, que humearon y quedaron averiados.

Por su parte, un portavoz de la compañía Endesa informó de que recibieron el aviso a las 13.37 horas y que el corte de luz afectó a 882 clientes, y que a las 15.50 ya se había restablecido el servicio.