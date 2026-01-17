Únicamente 5 de cada cien nuevas viviendas proyectadas en Lleida son protegidas

El Colegio de Arquitectos visó el año pasado proyectos para 968 viviendas de nueva creación en la demarcación de Lleida, un 13,22% más respecto a las de 2024, según el informe “Edificació a Catalunya 2025”. No obstante, del total solo 48 son de protección oficial, un 4,95%, lo que supone solo 5 de cada 100. Únicamente la provincia de Tarragona tiene un índice inferior, un 1,05% (18 viviendas de 1.702). En Girona son el 9,42% (264 de 2.802), en las Terres de l'Ebre un 9,44% (22 de 233) y en Barcelona el 19,65% (1.860 de 9.465). La media catalana es del 14,34%. En toda Catalunya se visaron proyectos para 16.128 pisos, un 7,46% menos por la caída registrada en Barcelona, del 20,15%, mientras en el resto suben.

La superficie de edificación total visada fue de 400.466 metros cuadrados, cifra que representa un 32,88% más y el mejor resultado desde 2006, aunque hay que tener en cuenta que incluye el proyecto de más de 100.000 m2 de Promenade en Torre Salses, que tiene licencia comercial y de obras, pero cuyos trabajos aún no han comenzado. Se trata del mayor incremento de las cuatro provincias. De hecho, la superfice visada en el conjunto de Catalunya (4.511.786 m2) cayó un 4,3% a causa del descenso en la demarcación de Barcelona (-16,75%).

El estudio indica que en Lleida un 56% de la superficie visada es de viviendas (221.844 m2, un 8,57% más) y un 44%, de otros proyectos de edificación (170.861, un aumento del 102,10%). Asimismo, un 72% es de operaciones de obra nueva (283.779 m2, un incremento del 70,44%) y un 29%, de rehabilitación (108.926, con un descenso del 11%). Incluye, además, un ranking de los 10 municipios con mayor superficie visada en el que la ciudad de Lleida ocupa la quinta posición, con 167.691 m2, un 64,1% más, teniendo en cuenta que la cifra está ‘distorsionada’ por el proyecto de Promenade. También es la quinta en superficie visada por habitante, con 1,14 m2 por cada uno. Los arquitectos detallan que en el marco del programa 3 de impulso a la rehabilitación de edificios financiada con fondos europeos tramitaron 306 expedientes correspondientes a 3.740 viviendas en toda Catalunya, de los que a Lleida corresponden 24 para 274 pisos. Añaden que desde la puesta en marcha en abril de 2022 de las Oficinas Técnicas de Rehabilitación del Colegio de Arquitectos, han gestionado 961 expedientes, un 8,43% en Lleida.