El Aparador de LleidaJove expone “Cacauets al cap” de Ignasi Palacios hasta el 28 de febrero

Nueva propuesta artística "Cacahuetes en la cabeza" en el Escaparate de LleidaJoveAyuntamiento de Lleida

El espacio de exposiciones el Aparador de LleidaJove acoge hasta el próximo 28 de febrero la muestra “Cacauets al cap” del artista leridano Ignasi Palacios. La exposición propone un viaje al universo interior de un soñador onírico y poco convencional, donde el autor transforma sus inquietudes y experiencias en una expresión artística íntima y honesta.

El teniente de alcalde Carlos Enjuanes ha animado a la ciudadanía a visitar la muestra y ha recordado que “LleidaJove ofrece espacios gratuitos a los jóvenes artistas de la ciudad para exponer sus obras”, fomentando así la creación emergente.

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa HÔME de LleidaJove, que da apoyo a la emprendeduría artística mediante asesoramiento, formación, espacios de trabajo y encuentros de networking.

Ignasi Palacios concibe el arte como una prolongación de sí mismo. Artista hipersensible y comprometido con la visibilización de la salud mental, encuentra en la escritura y la creación una manera de transformar el caos cotidiano en belleza. Bajo el nombre @bonpa.returns, comparte un universo creativo donde la imaginación toma forma y sentido.