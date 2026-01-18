Expectación por el incendio de un vehículo en el Secà de Sant Pere

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Gran expectación ayer por un incendio que calcinó un vehículo en el Secà de Sant Pere. Los servicios de emergencias recibieron el aviso antes de las cinco de la tarde, al quemarse un coche en la calle Pascual Bailón. Al parecer, su propietario iba a aparcar cuando se inició el fuego, que rápidamente calcinó el coche. No hubo personas heridas a pesar de la gran humareda. En el lugar trabajó una dotación de los Bomberos de la Generalitat y la grúa retiró el vehículo afectado.