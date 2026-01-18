Tres víctimas en Lleida de un grupo que estafaba con mascotas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Magna- Vallis”, ha detenido a 19 personas, 18 en Bizkaia y una en Burgos, e investigado a otras tres por pertenecer a una organización criminal, dedicada a estafar mediante anuncios falsos de venta y adopción de mascotas a través de internet. Hasta el momento se han identificado a 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad de una treintena de provincias, tres de ellas en Lleida. Asimismo, tres miembros de la organización, que pertenecían a un clan familiar, mantenían bajo control a un octogenario, al que habían aislado de su entorno familiar obligándolo a ejercer la mendicidad y al que también le habían abierto numerosas cuentas bancarias para cometer las estafas. La investigación comenzó tras una denuncia recibida en febrero del año pasado, en la que una persona manifestaba haber sido estafada tras pagar 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro anunciado en un portal de internet, sin llegar a recibir el animal ni poder recuperar el dinero.

Los estafadores exigían a sus víctimas desembolsos progresivos con varios pretextos, vacunas, transporte, chip o jaula mediante pagos a través de Bizum o transferencias bancarias. Para ello, la organización utilizaba múltiples líneas telefónicas, cuentas bancarias y documentos de identidad falsos o ajenos para engañar a los compradores. Se calcula que la cantidad estafada supera los 36.000 euros. También se les atribuyen más de 560.000 euros en prestaciones sociales percibidas de manera indebida.