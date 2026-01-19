Junts reedita la coalición con Impulsem Lleida de cara a las municipales del 2027

El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el secretario general de Impulsem Lleida, Manel Solé, se dan la mano después de firmar el pacto de coalición para las próximas elecciones municipales.ACN / Anna Berga

Junts per Catalunya e Impulsem Lleida han firmado la renovación de su acuerdo de coalición este lunes con el objetivo de presentarse conjuntamente a las próximas elecciones municipales previstas para el año 2027. El secretario general de Junts, Jordi Turull, confía replicar pactos similares a otros puntos del país.

Durante el acto de firma celebrado en Lleida, Turull ha destacado que "la otra vez firmamos con un interrogante y ahora lo hacemos contentos y convencidos" fruto de la experiencia de estos últimos dos años y medio. Por su parte, el secretario general de Impulsem Lleida, Manel Solé, ha subrayado la capacidad de trabajo conjunto "codo con codo dejando de lado los partidos" y ha afirmado que el acuerdo está guiado por la voluntad común de "hacer la vida más fácil" a la ciudadanía.

Los secretarios generales de las dos formaciones han destacado en Lleida que unir fuerzas en los últimos comicios les permitió ser la fuerza más votada a la circunscripción de Lleida y obtener numerosas alcaldías y consejos comarcales y una mayoría de diputados a la Diputación de Lleida.

Desde Impulsem Lleida, Manel Solé, ha defendido el "muy buen trabajo" hecho en los últimos años por las dos formaciones y ha explicado que, por su parte, seguirán representando "la defensa de la igualdad de oportunidades en las comarcas leridanas". Entre los principales retos, ha dicho, hay dar respuesta a la falta de secretarios-interventores en los consistorios y velar para que las empresas del territorio sean competitivas y no haya deslocalización en otros lugares vecinos.

Por su parte, Jordi Turull ha afirmado que el acuerdo ha tenido un efecto "multiplicativo" con el objetivo de "tener un instrumento más potente para hacer la vida más fácil y mejor a los ciudadanos".

El secretario general de Junts también ha indicado que esperan poder replicar fórmulas similares en otros territorios, ya sea en clave local o de veguería. "Firmaremos más", ha afirmado Turull, que ha puesto de ejemplo la unión que oficializaron el verano pasado Junts y Suma't a Matadepera o el pacto con Impulsem el Penedès que Turull confía que podrán reeditar. "Queremos encontrar otros mecanismos de colaboración en lugares donde de cara a la gente no tiene lógica que haya dos fuerzas donde es más aquello que nos une que aquello que nos separa", ha indicado.

Turull lamenta que no se hayan publicado las balanzas fiscales

Turull ha lamentado que la nueva financiación no haya ido acompañada de la previa publicación de las balanzas fiscales por parte del gobierno español. El dirigente de Junts ha afirmado que el gobierno español tiene que ser el encargado de publicar la cifra "para hacer pedagogía" al conjunto del Estado de "el ahogo y el espolio sistémico contra Cataluña".

"Es inaudito que haya un acuerdo de financiación previa a las balanzas fiscales", ha dicho Turull, que ha hecho un símil de esta situación con ir al médico. "La gente normalmente va al médico a hacer el diagnóstico y después va a la farmacia. Aquí han ido a la farmacia y si publicamos las balanzas entonces veremos el diagnóstico", ha indicado.