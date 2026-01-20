Balàfia impulsa el aprendizaje de catalán entre migrantes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Medio centenar de personas migrantes han mejorado su nivel de catalán gracias a los talleres Veus de Lleida, impulsados de forma altruista por entidades y vecinos de Balàfia y subvencionados por el Institut d’Estudis Ilerdencs. Se impartieron de octubre a diciembre y los alumnos fueron mayoritariamente de origen latinoamericano y del norte de África, pero también de otros lugares como Pakistán. Los organizadores destacan que el objetivo es “favorecer el aprendizaje de catalán desde una perspectiva comunitaria, utilizando herramientas audiovisuales como medio de expresión, participación y cohesión social”. En breve empezará otro proyecto, junto a la asociación de vecinos de Balàfia, para seguir impulsando el uso del catalán entre este colectivo. Consistirá en la formación de parejas lingüísticas con personas voluntarias que ejercerá de ‘profesoras’ y otras que serán las alumnas. La idea no es solo ayudarlas con el aprendizaje del idioma, sino ofrecer también “apoyo afectivo” y acompañamiento.