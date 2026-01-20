Denunciadas 49 supuestas deficiencias médicas en Lleida en 2025

El Defensor del Paciente recibió el año pasado 49 denuncias por presuntas negligencias médicas en los centros sanitarios de la provincia. Una cifra que es ligeramente inferior a la que se registró en 2024 (51), cuando aumentó un 70% respecto a 2023. Las largas listas de espera continúan siendo el principal motivo de reclamación, seguidas de las quejas referentes a los servicios de Urgencias, cirugía general, traumatología, ginecología y obstetricia.

En el conjunto de Catalunya hubo 2.059 denuncias por supuestas malas praxis, un 15% más que las que hubo en 2024 y la mayoría de las cuales (1.731) se registraron en ambulatorios y hospitales de la provincia de Barcelona.

“Catalunya se encuentra en una situación límite a nivel sanitario”, destaca la memoria anual del Defensor del Paciente, en la que advierte que “la falta de personal sanitario, los colapsos de Urgencias y el exiguo gasto por habitante en sanidad están estrujando su departamento de Salud hasta un punto de no retorno”.

De hecho, destaca que “lo que tiene la soga al cuello al Govern es la lista de espera quirúrgica”, ya que es la comunidad “con mayor número de pacientes en impase de cirugía, con un total de 202.114” y “uno de cada tres pacientes lleva más de medio año esperando una intervención”. El informe detalla que los principales retrasos residen en traumatología, especialmente en prótesis de cadera y rodilla, cirugía plástica y neurocirugía. Como conclusión, desde el Defensor del Paciente advierten que “el crecimiento demográfico y los recortes sanitarios han castigado a los hospitales catalanes a la saturación”.

A nivel estatal, en el 2025 hubo un total de 14.986 denuncias, unas 41 al día, la cifra más alta desde que hay registros.